L’UE présente à l’ONU un projet de résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Roumanie a déposé, au nom de l’Union européenne, une ébauche de projet de résolution sur les droits humains en Corée du Nord lors de la 40e session du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu, qui s’est tenu le 14 mars, heure locale, à Genève.Dans ce texte, l’UE condamne « dans les termes les plus fermes » la violation des droits de l’Homme méthodiquement et largement commise par le régime nord-coréen depuis longtemps.Sur le fond, cette ébauche est peu différente de la version définitive de la résolution 2018. Cependant, il y est ajouté entre autres que l’assassinat, la torture, l’enfermement arbitraire, la violence sexuelle ainsi que les persécutions religieuses et politiques sont perpétrées non seulement dans les camps de prisonniers politiques, mais aussi auprès des habitants du royaume ermite.Le texte souligne que le régime nord-coréen n’a jamais jugé les responsables de crimes contre l’Humanité. Et il félicite l’Onu pour son adoption en Assemblée générale d’une résolution recommandant de saisir la Cour pénale internationale sur ce dossier et de prendre des mesures punitives contre ceux qui ont la plus grande responsabilité en la matière. Une telle recommandation est évoquée dans toutes les résolutions de 2014 à 2018 sur les droits de l’Homme en Corée du Nord.Le Conseil des droits de l’Homme de l’Onu mettra à l’ordre du jour l’adoption du nouveau projet lors de sa réunion du 21 ou 22 mars prochain.