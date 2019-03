La Corée du Nord examine l'arrêt des négociations nucléaires avec les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Revirement dans les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang n’exclue pas de mettre fin à ses pourparlers avec les Etats-Unis, suite à l'échec du 2e sommet entre leurs dirigeants, fin février à Hanoï.La vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères en a fait part aujourd'hui, à Pyongyang, lors d'une conférence de presse. Choe Son-hui a tenu à préciser que son pays n'avait aucune intention de céder aux demandes de Washington sous quelque forme que ce soit. Elle a déploré le fait que les Etats-Unis ont raté une opportunité « en or » lors de ce sommet tant attendu, avant d'ajouter que son pays ne tarderait pas à décider de maintenir ou non un moratoire sur les lancements de missiles et les essais nucléaires. Et le dirigeant nord-coréen rendra public sous peu un communiqué officiel sur un plan d'action à mettre en place à l'avenir.Pendant ce temps, la Chine, le principal allié de la Corée du Nord, a plaidé pour le dialogue. Le Premier ministre Li Keqiang a souligné que Pyongyang et Washington devaient aller de l'avant. Pour lui, la question de la péninsule est épineuse et nécessite de la persévérance. Cependant, une fois réglée, elle sera bénéfique non seulement aux deux Corées mais aussi au reste de la planète.On ne sait pas encore si l'ancienne diplomate tente juste de faire pression sur Washington ou si la Corée du Nord envisage sérieusement de claquer la porte des négociations sur la dénucléarisation. En effet, malgré leur deuxième sommet sans accord, les deux camps se sont déclarés prêtes à remettre le dialogue sur les rails.