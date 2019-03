Coup d'envoi des Jeux olympiques spéciaux d'été d'Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Les Jeux olympiques spéciaux ont ouvert leurs portes hier soir à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Quelque 7 500 athlètes en situation de handicap mental, venant de 190 pays, sont au rendez-vous dans 24 sports différents.C'est la première fois depuis sa création il y a 50 ans que ce rendez-vous mondial a lieu dans un pays du Moyen-Orient. La Corée du Sud y a envoyé une délégation de 151 membres, une envergure sans précédent. Elle a fait son entrée dans le stade Cheikh Zayed en 80e position, en répondant, un éventail au motif du yin et du yang à la main, aux acclamations des spectateurs.Ces JO spéciaux se déroulent jusqu'au 21 mars à Abu Dhabi et à Dubaï, sous la bannière « Meet The Determined ».