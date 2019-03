La Corée du Nord aurait produit assez de matériaux pour fabriquer une ou deux bombes atomiques en 2018

Photo : KBS News

Selon l’ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la Corée du Nord se serait procuré l’an dernier suffisamment de matériaux pour confectionner une ou deux armes atomiques.C’est ce que Olli Heinonen a déclaré hier lors de son entretien avec la Voix de l'Amérique (VOA). Il a souligné que si le pays communiste avait fait tourner à plein régime toutes ses centrifugeuses abritées dans un lieu bien caché, il aurait produit assez de matières nucléaires pour fabriquer une ou deux bombes, mais « pas plus » selon ses mots.D'après l’ex-chef de l’AIEA, si jamais le royaume ermite avait pu mobiliser tous ses équipements secrets, comme ceux à Kangson, en plus des équipements de Yongbyon tels que le réacteur d’une puissance de 5MW, l’usine de retraitement et l’équipement d’enrichissement du plutonium, il en aurait disposé d’une quantité plus importante. Mais cette hypothèse parait peu plausible étant donné que la centrale de Yongbyon a suspendu ses activités un certain temps.Ainsi, Heinonen semble plus optimiste que Siegfried Hecker, un physicien nucléaire américain et d’autres experts qui ont récemment évalué la capacité nord-coréenne à cinq ou sept bombes atomiques.