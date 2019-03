Maison bleue : le dialogue Washington-Pyongyang sera maintenu

Photo : YONHAP News

La Maison bleue est revenue sur la conférence de presse tenue par la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères vendredi dernier. Choe Son-hui avait affirmé que Pyongyang réexaminait la poursuite des négociations avec Washington et le maintien du moratoire sur les tirs de missiles.Or, la Cheongwadae a estimé que ces propos relevaient de son opinion personnelle. D’après un haut responsable de la présidence sud-coréenne, la Corée du Nord et les Etats-Unis sont dans un stade trop avancé pour revenir en arrière. Les deux pays ne veulent surtout pas se retrouver en situation de tension comme c’était le cas avant 2017. Malgré la guerre des nerfs, ils poursuivront leurs discussions.Séoul estime pourtant que la dénucléarisation définitive ne pourra pas être réalisée en un seul coup. Compte tenu de cette difficulté, le président Moon Jae-in s’est abstenu d’évoquer la dénucléarisation, la semaine dernière, lors de sa tournée en Asie du Sud-est.Toujours selon ce haut responsable du bureau présidentiel, il est temps de faire avancer le dialogue intercoréen afin de mettre en place des mesures destinées à procéder au retrait de postes de garde frontaliers et faire de la zone démilitarisée une zone de paix.