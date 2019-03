Washington ne réagit pas aux propos de la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le président américain continue de garder le silence sur le dossier nord-coréen, et n’a fait aucun commentaire sur les récents propos de la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères. Rappelons que cette dernière a évoqué vendredi dernier une éventuelle reprise des essais nucléaires et balistiques par Pyongyang.Donald Trump semble opter pour la prudence en laissant la parole à son chef de la diplomatie et à son conseiller à la sécurité nationale. John Bolton a qualifié d’inutiles les propos de Choe Son-hui dans son interview diffusée hier. Il a surtout souligné l’importance du rôle de la Chine dans la mise en place des sanctions prises à l’encontre de son allié.Quant à Mike Pompeo, il a estimé vendredi dernier que l'offre faite par Kim Jong-un à Hanoï n’était pas suffisante, et que son gouvernement cherchait à éliminer toutes les armes de destruction massive au Nord, et pas seulement les armes nucléaires. Parallèlement, le secrétaire d’Etat américain a fait connaître son attente pour la poursuite du dialogue avec le pays communiste.Le silence ou l’absence de réaction du dirigeant américain montre que Washington cherche à éviter le pire, comme la fin du dialogue bilatéral, en se privant de réagir immédiatement avant de connaître l’intention du régime communiste. Jusqu’à quand Trump gardera-t-il le silence ? Les regards sont désormais tournés vers la Maison blanche.