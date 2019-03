Ban Ki-moon sollicité pour mener la lutte contre la pollution aux particules fines

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général du président Moon Jae-in, Noh Young-min, a fait samedi une demande officielle auprès de l’ancien secrétaire général des Nations unies pour lui confier les rênes d’une organisation de lutte contre les particules fines. Devant cette offre, Ban Ki-moon s’est dit ravi de pouvoir mettre son expérience internationale liée aux enjeux environnementaux au service de son pays.Afin de résoudre le problème des particules fines, qui constitue l’une des plus grandes préoccupations de la population sud-coréenne, l'ex-patron de l'Onu a sollicité le soutien entier du locataire de la Maison bleue pour cette organisation qui doit englober des partis politiques, des entreprises et des associations civiques.Selon Noh, des discussions auront lieu prochainement afin de déterminer les détails liés à sa composition, à sa gestion et à la date de son lancement, entre autres.Rappelons que le chef de l'Etat a donné son feu vert mardi dernier, durant sa visite à Brunei, à la proposition de Sohn Hak-kyu, chef du Bareun-Avenir, qui a recommandé Ban à la tête d’une organisation de lutte contre les particules fines.