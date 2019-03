Guerre de Corée : les recherches de dépouilles de soldats reprendront aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé la reprise, aujourd'hui, des recherches de dépouilles de soldats tués pendant la guerre de Corée. La durée des fouilles cette année sera de huit mois, avec pour objectif de déterrer environ 400 restes.L'opération mobilisera quelque 100 000 soldats venus d'une trentaine de divisions et de brigades, auxquels se joindront entre autres les 20e et 39e divisions. Elle se déroulera d'abord dans cinq villes, dont Paju et Yangpyeong, sélectionnées sur la base de témoignages d’anciens combattants et de résidents, de documents historiques et des enquêtes préliminaires.Par ailleurs, le ministère organisera, afin de collecter le maximum d'informations, des conférences sur les projets de fouilles, des réunions avec des anciens combattants ou des expositions d'objets retrouvés, dans cinq autres régions, y compris l'île méridionale de Jeju.