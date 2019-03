Un rapport onusien plaide pour plus de flexibilité dans l'application des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un rapport du groupe d'experts de la commission des sanctions contre la Corée du Nord au sein du Conseil de sécurité de l'Onu, rendu public le 12 mars dernier, liste les cas de violation et de détournement des mesures punitives par Pyongyang. Or, il dénonce également les « conséquences non intentionnelles » de ces sanctions sur l’aide humanitaire destinée au pays communiste.Le document en question fait état d'effets collatéraux notamment dans les domaines liés à l'eau potable, la santé publique, l'alimentation et l'agriculture, et la prévention de la crise. A titre d'exemple, il a pointé du doigt le système d'examen des exemptions. Actuellement, le dépôt des demandes pour lever une sanction est limitée à deux fois par an, et le délai d'examen est trop long pour apporter l'aide au moment opportun.Le groupe d'experts a recommandé à la commission des sanctions d'appliquer davantage de flexibilité aux projets humanitaires, notamment aux contrats de fret. Il a ensuite conseillé de créer une « liste blanche » des produits non-sensibles mais nécessaires aux opérations humanitaires, et un groupe spécialisé pour examiner les demandes d'exemptions dans un délai déterminé.