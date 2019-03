Le Minjoo et trois partis d’opposition trouvent un accord sur la réforme électorale

Photo : YONHAP News

A l’issue d’une négociation de sept heures, le parti au pouvoir et trois formations de l’opposition ont élaboré hier un projet de réforme électorale. Ils sont ainsi parvenus à aller plus loin que leurs discussions de vendredi qui avaient abouti à un accord sur les grandes lignes.Le Minjoo, le Bareun-Avenir, le Parti pour la justice et le Parti pour la démocratie et la paix ont décidé d’attribuer 75 sièges à la proportionnelle, contre 47 actuellement, tout en maintenant le nombre total de 300 sièges en jeu. L’ensemble des sièges seront divisés par le pourcentage des votes obtenus par les partis. Ensuite, la moitié du nombre de sièges soustrait de celui réparti par circonscription électorale sera prioritairement attribuée à la proportionnelle. Enfin, les sièges restants seront à nouveau distribués en fonction des pourcentages de votes par parti.Afin d’améliorer la transparence, le processus d'investiture des candidats au scrutin proportionnel doit figurer dans la charte ou le règlement de chaque formation politique. De plus, toutes ces démarches doivent être communiquées à la Commission nationale électorale (NEC).Par ailleurs, les quatre partis se sont entendus pour réduire l’âge minimum pour voter à 18 ans. Aujourd’hui, ils vont partager le résultat de leurs discussions avec leurs membres respectifs avant de tenir une assemblée générale des députés en vue de la ratification du projet.Cet accord a provoqué une vive opposition du Parti Liberté Corée (PLC). Le premier parti d’opposition a convoqué ce matin une réunion d’urgence.