Défense : Séoul prévoit plusieurs discussions avec Pékin et Tokyo

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense tente de renforcer les échanges avec les pays voisins. Dans ce cadre, il organisera en mai des pourparlers avec son équivalent chinois dans le but de remettre sur les rails la coopération bilatérale et multiplier les chaînes de communication.La dernière rencontre de cette nature remonte à il y a 19 mois, à savoir en octobre 2017. Rappelons que Pékin a annoncé la suspension de toute coopération en matière de défense avec Séoul en s’opposant au déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule.En mai, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo s’entretiendra en tête-à-tête avec son homologue chinois dans le but de normaliser la coopération entre les deux pays en matière de défense.Avec le Japon, les discussions vont se poursuivre aussi. Après une réunion de leurs armées de terre en mars, une consacrée à la sécurité et une autre portant sur la politique de défense auront lieu en mai afin de mettre fin aux tensions ravivées par le vol à basse altitude d’un avion de patrouille japonais près d’un navire de guerre sud-coréen.Séoul cherche ainsi à créer un environnement favorable à la dénucléarisation et à l’installation de la paix dans la péninsule coréenne.