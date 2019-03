Lee Chang-dong doublement primé lors des 13e Asian Film Awards

Photo : YONHAP News

Le cinéaste sud-coréen Lee Chang-dong a remporté le prix d'honneur lors de la 13e édition des Asian Film Awards (AFA), qui s’est tenue hier à Hong Kong. Il a également reçu le prix du meilleur réalisateur avec son dernier long-métrage « Burning ».L’ancien ministre de la Culture est un grand habitué des AFA. Il a obtenu les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur avec « Secret Sunshine » en 2008 et ceux du meilleur réalisateur et du meilleur scénario avec « Poetry » en 2011.Cette année, le prix du meilleur film a été attribué à « Une affaire de famille » du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda.