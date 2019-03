L'émissaire nucléaire sud-coréen s'envole pour la Russie

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire de la Corée du Sud s'envole aujourd'hui pour la Russie. Il rencontrera, demain à Saint-Pétersbourg, son homologue russe Igor Morgulov afin d'échanger sur la situation dans la péninsule coréenne suite au dernier sommet, peu fructueux, entre Pyongyang et Washington au Vietnam.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le déplacement de Lee Do-hoon a pour objectif de présenter la position de Séoul sur les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation et demander le soutien de Moscou.Suite au tête-à-tête de Hanoï, la Corée du Nord envisage de renforcer ses relations avec son pays allié de longue date. En effet, elle a envoyé la semaine dernière en Russie son vice-ministre des Affaires étrangères, qui s'est entretenu avec Morgulov durant cinq heures pour convenir de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine économique et humanitaire. La délégation de sénateurs russes est arrivée hier à Pyongyang pour poursuivre le dialogue.Lee Do-hoon visitera ensuite Bruxelles les 20 et 21 mars pour rencontrer Helga Schmid, la secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).