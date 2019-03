L'épargne en devises étrangères chute de 800 millions de dollars en un mois

Photo : YONHAP News

Le montant des dépôts en devises étrangères a diminué de plus de 800 millions de dollars en un mois. Ces devises sont détenues par des sud-Coréens, des étrangers qui habitent dans le pays depuis plus de six mois ou des entreprises internationales implantées en Corée du Sud.La baisse concerne principalement le billet vert. En février, le montant de l’épargne en dollars a été réduit de 1,17 milliard pour totaliser 62,5 milliards de dollars. Parmi elle, les dépôts des entreprises et ceux des individus ont baissé respectivement de 510 millions et de 330 millions sur la même période.Selon la Banque de Corée (BOK), cette diminution s’explique principalement par l’affaiblissement de la monnaie sud-coréenne. En effet, un dollar s’échangeait contre 1 124,7 wons en février, contre 1 112,7 wons en janvier.En revanche, les dépôts en yens ont augmenté de 410 millions de dollars pour atteindre 4,55 milliards de dollars en mars. La BOK attribue cette progression au renchérissement du won face à la monnaie japonaise.