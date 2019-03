Les soldats pourront bientôt utiliser leur portable même aux avant-postes

Photo : YONHAP News

L’armée de terre, qui a autorisé le 14 janvier dernier l’usage de téléphones mobiles à titre pilote dans certaines troupes de l’avant-poste général (GOP), va élargir cette mesure à l’ensemble des soldats affectés aux avant-postes généraux dès le mois d’avril.Les horaires d’utilisation de ces appareils sont fixés entre 17h30 et 22h en semaine et de 8h à 22h durant les jours de repos.Cette mesure sera valable dans l’ensemble des avant-postes sauf dans les zones de sécurité.Compte tenu du fait que ces jeunes hommes effectuent leur service militaire près de la frontière intercoréenne, plusieurs dispositifs de sécurité sont prévus. Ils doivent par exemple déclarer et enregistrer les portables qu’ils introduisent dans les casernes.En revanche, les fonctionnalités Bluetooth et Wifi demeureront inopérantes. Le partage de connexion et le GPS sont également bannis. En pratique, seuls les appels téléphoniques seront donc possibles.