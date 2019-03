Pyongyang souhaite encourager le développement économique des collectivités locales

Photo : YONHAP News

Pris dans l’étau des sanctions onusiennes, la Corée du Nord prône le développement économique au niveau régional. Le Rodong Sinmun a souligné aujourd'hui qu'en rénovant son potentiel de développement, chaque district parviendrait à améliorer fortement la qualité de vie de ses habitants, voire du pays tout entier.Le quotidien du Parti des travailleurs a ensuite mis en avant le rôle de l'agriculture dans ce développement économique local, qui résoudra le manque alimentaire dont souffre la population. Il a également demandé aux industriels de se moderniser pour normaliser leur production, et d'identifier des stratégies de développement adaptées à chaque région pour réduire l'écart entre le progrès de la production industrielle et le niveau de vie de la population.Samedi, le journal du parti unique du pays communiste a déjà appelé à un développement économique basé sur l'autonomie et la concurrence provinciales, dont la responsabilité sera assumée par les dirigeants de chaque collectivité.