Le chiffre d'affaires des magasins de détaxe bat un nouveau record

Photo : YONHAP News

Malgré le renforcement des contrôles par les autorités chinoises sur les revendeurs irréguliers qui s’approvisionnent en Corée du Sud, les boutiques de détaxe du pays du Matin clair ont enregistré le mois dernier un chiffre d'affaires record. C’est un mois seulement après le dernier record.En effet, selon l'Association sud-coréenne du commerce hors taxe, ce chiffre a atteint en février dernier 1 741,5 milliards de wons, une somme équivalente à 1,3 milliard d'euros. Le mois de février compte le moins de jours ouvrables, mais il semble avoir bénéficié du Nouvel an lunaire et de la fête de la Saint-Valentin.Depuis janvier dernier, Pékin applique la loi relative au commerce électronique pour imposer les colporteurs chinois qui s'envolent vers la partie sud de la péninsule afin d'acheter en masse des produits « made in Korea » détaxés qu’ils revendent ensuite aux consommateurs chinois. Mais l'effet de cette nouvelle loi n'est pas encore sensible.En 2018, le chiffre d'affaires cumulé des magasins de détaxe a totalisé 17,2 milliards de dollars.