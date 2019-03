Photo : YONHAP News

Dans le ciel sud-coréen, le même schéma devrait se reproduire aux quatre coins du pays : des nuages jusqu'à demain, un épisode pluvieux entre mercredi et jeudi, et le retour du soleil prévu pour la fin de semaine.Côté températures, elles devraient rester stables jusqu'à jeudi, avant de plonger de cinq à six degrés. Ce lundi, il faisait 14°C à Séoul, 16°C à Daejeon, 17°C à Daegu, 18°C à Gangneung, et seulement 15°C sur l’île de Jeju, tout au sud du pays.