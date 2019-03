Rencontre des chefs de la diplomatie sud-coréenne et libyenne

Photo : YONHAP News

A Séoul, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères et son homologue libyen se sont entretenus aujourd'hui afin d’échanger sur les dossiers en cours, dont l'enlèvement d'un ressortissant sud-coréen en Libye.Au début de la réunion, Kang Kyung-wha a souhaité échanger sur les moyens de coopération bilatérale. Et Mohamed Taher Siala d’affirmer que son gouvernement n'épargnait aucun effort pour la libération de l'otage sud-coréen. Il a également salué le succès enregistré par le pays du Matin clair depuis la guerre de Corée. Le chef de la diplomatie libyenne a par ailleurs exprimé son souhait de voir des entreprises sud-coréennes reprendre les projets économiques à l’arrêt dans son pays, et participer à de nouveaux programmes de développement.Pour rappel : un sud-Coréen et trois Philippins ont été enlevés le 6 juillet dernier par un groupe armé dans la base-vie d’une entreprise locale dans la région de Jabal Hassawna, dans l’ouest de la Libye.