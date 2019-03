Retrouvailles par visioconférence : le ministère de la Réunification lance les préparatifs

Photo : YONHAP News

Suite à l'exemption confirmée des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord, le Sud met en œuvre les préparatifs des retrouvailles via visioconférence de familles séparées par la guerre de Corée. L'achat des écrans ainsi que l'examen de treize salles de visioconférence sont en cours, et les travaux de rénovation du site de retrouvailles seront inaugurés très prochainement. C'est ce qu'a fait savoir la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification lors d’un point de presse régulier tenu aujourd'hui.Concernant les consultations avec Pyongyang, Lee Yu-jin a répondu que des discussions étaient menées pour le moment entre des institutions compétentes du pays, avant d'ajouter que des réunions de travail intercoréennes seraient ensuite organisées.Quant à l'éventuelle visite au Nord des patrons des entreprises sud-coréennes installées au complexe industriel de Gaeseong, Lee a assuré que le gouvernement trouvait lui aussi nécessaire cette visite dans le cadre de la protection de la propriété. Elle a également indiqué que le canal de communication restait maintenu entre ces industriels et les autorités.