La saison des cerisiers en fleurs 2019 débutera plus tôt que l'année dernière

Photo : YONHAP News

La température cette semaine et la semaine prochaine sera plus élevée que la moyenne des années précédentes. Cette douceur du climat va accélérer le calendrier de floraison des cerisiers en Corée du Sud.D’après les prévisions publiées par un service météorologique privé, les cerisiers commenceront à fleurir le 7 avril à Suwon et le même jour à Incheon, soit respectivement trois jours et six jours plus tôt que l’année dernière.La floraison sera à son paroxysme autour des 13 et 14 avril à Incheon et au sud de la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, à savoir environ une semaine après l'éclosion. Pendant ce temps, Pocheon et Yeoncheon, situés au nord de la province de Gyeonggi, verront la floraison des cerisiers débuter.Les fleurs commenceront à s'épanouir ce week-end à Jinhae, ville située dans la province de Gyeongsang du Sud, connue pour son festival des cerisiers en fleurs.Cependant, ces dates pourraient fluctuer plus ou moins en fonction des conditions météorologiques et des précipitations de la fin du mois de mars.