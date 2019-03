La « promenade de nuit à Changdeokgung 2019 » sera inaugurée le 4 avril

Photo : KBS News

L’Administration du patrimoine culturel vient de dévoiler son programme 2019 de la « promenade de nuit à Changdeokgung ». Ces balades nocturnes auront lieu du 4 avril au 9 juin pour le 1er semestre, et du 22 août au 27 octobre pour le 2nd semestre.Depuis 2010, l’unique palais royal coréen inscrit au patrimoine culturel mondial de l'Unesco accueille des visiteurs après le coucher du soleil. En participant à ce programme, ces derniers peuvent apprécier non seulement ce lieu chargé d’histoire mais aussi les explications de guides spécialisés dans la dynastie Joseon et la royauté en Corée.Cette visite plébiscitée des locaux comme des touristes est limitée à 100 spectateurs par jour. La réservation peut alors s'apparenter à un parcours du combattant. Le coup d’envoi de la vente des billets sera donné demain à 14h.