Dénucléarisation : Mike Pompeo préconise la poursuite du dialogue avec Pyongyang

Photo : KBS News

De hauts responsables de l’administration américaine continuent de réagir avec sang-froid à la récente menace nord-coréenne d’arrêter les négociations avec Washington.Dans une interview accordée hier aux télévisions locales du Kansas, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a une fois de plus annoncé que son pays renouerait le dialogue avec Pyongyang.Questionné alors sur la menace par le régime communiste de reprendre ses essais atomiques et balistiques, il a répondu que la dénucléarisation serait un long processus, et que ce processus s’annonçait laborieux.Selon le chef de la diplomatie américaine, son pays devra continuer à travailler pour conduire Kim Jong-un à tenir les engagements qu’il a pris auprès de Donald Trump et de la communauté internationale, à savoir la dénucléarisation de son pays.En ce qui concerne les causes de la déconvenue du sommet de Hanoï, Pompeo a parlé de plusieurs points de discorde relatifs notamment au timing.