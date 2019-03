Moon Jae-in ordonne des enquêtes approfondies sur les scandales sexuels retentissants

Photo : KBS News

Le président de la République a ordonné hier de mener des enquêtes exhaustives sur l’affaire du club « Burning Sun » ainsi que sur deux scandales sexuels étouffés par le Parquet sous les administrations de ses prédécesseurs.L’un de ces deux scandales impliquait la jeune comédienne Jang Ja-yeon, qui s’est suicidée en 2009 après avoir laissé une note dans laquelle elle confiait avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnalités, et l’autre, Kim Hak-ui, l’ancien vice-ministre de la Justice de Park Geun-hye. Kim a été suspecté d’avoir perçu des « pots de vin sexuels » de la part d’un promoteur immobilier. Des allégations qui l’ont amené à abandonner son poste six jours après sa nomination. C’était en mars 2013. Mais quelques mois plus tard, il a été innocenté.Moon Jae-in a donné cet ordre face à la demande croissante de citoyens, qui exigent des éclaircissements.Conformément à ces instructions, l’équipe du Parquet général en charge des investigations a décidé de prolonger d’encore deux mois, donc jusqu’à la fin mai, leurs activités sur ces scandales retentissants.