La ville américaine de Millbrae commémore les « wianbu »

Le conseil municipal de Millbrae, une petite ville de Californie, a adopté une résolution et une déclaration en mémoire des victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impériale japonaise à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Cette initiative a été prise dans l’espoir de contribuer à créer un monde où les femmes vivent dans le respect, loin des discriminations sexuelles.Selon le maire de Millbrae, d’origine chinoise, « il est de notre devoir et de notre responsabilité de faire connaître à nos enfants cette histoire tragique et triste des wianbu, que le gouvernement japonais tente d’ignorer voire de déformer ». Wayne Lee a exigé des excuses sincères de Tokyo en dénonçant la violence sexuelle et le trafic d’êtres humains perpétrés par les soldats japonais durant la Seconde guerre mondiale.La ville de Millbrae se trouve à proximité de San Francisco qui abrite le monument baptisé « Column Of Strength Statue ». Rappelons que cette ville, située sur la côte ouest, a adopté en septembre 2015 le projet d'ériger une statue dédiée aux anciennes femmes de réconfort. Grâce à la collecte de dons des citoyens, un premier monument commémoratif a pu être installé dans une grande ville américaine pour honorer les victimes de l’esclavage sexuel en septembre 2017.Signée par le sculpteur américain Steven Whyte, cette statue posée sur un piédestal représente trois jeunes filles - Coréenne, Japonaise et Philippine - qui se tiennent debout, en cercle, en se tenant par les mains. Devant elles, la quatrième statue posée sur le sol figure Kim Hak-sun, la première femme à avoir livré un témoignage public sur le sort de nombreuses femmes durant la période d'occupation de la péninsule par le Japon.