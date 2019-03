Coup d’envoi des séances parlementaires de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

Début aujourd’hui des séances de question au gouvernement à l’Assemblée nationale, qui dureront quatre jours.Pour ce premier jour, le Premier ministre doit répondre aux questions des députés sur la politique et la dénucléarisation de la Corée du Nord.Les élus du Minjoo, le parti présidentiel, en profiteront pour souligner la nécessité d’adopter des lois qu’ils qualifient de réformatrices. Elles visent notamment à créer une agence indépendante en charge d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires et à redéfinir les pouvoirs d’investigation du Parquet et de la police.Dans le camp d’en face, le Parti Liberté Corée, la première formation de l’opposition, cherchera à tenir le gouvernement de Moon Jae-in responsable de l’échec du second sommet nord-coréano-américain.Le ministre de la Justice devrait quant à lui être interrogé par les élus à propos du scandale du club « Burning Sun », qui implique des stars de la k-pop, ainsi que des soupçons qui pèsent sur l’ancien vice-ministre de la Justice Kim Hak-ui sous l’administration précédente.Les séances de mercredi et jeudi seront consacrées à la diplomatie, à la sécurité nationale et à l’économie, et celles de vendredi, le dernier jour, à l’éducation et aux questions de société.