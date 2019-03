Le Samsung Galaxy S10 5G sera mis sur le marché début avril

Photo : YONHAP News

Le Samsung Galaxy S10 5G a obtenu le 17 mars la certification de compatibilité électromagnétique (CEM) en Corée du Sud. Il pourra donc être commercialisé au début du mois prochain.Samsung Electronics avait initialement prévu le lancement de ce modèle avant la fin du mois de mars. Or, les retards de fixation du prix de l’appareil et des tarifs des différents forfaits des opérateurs de téléphonie mobile ont reporté ce délai.Aux Etats-Unis, Verizon Communications Inc. a annoncé la mise en service du premier réseau 5G le 11 avril. Pour en profiter, les Américains devront acquérir le Motorola Z3 équipé d’un module externe. Face à cette nouvelle, le géant sud-coréen prévoit la commercialisation de son Galaxy S10 5G, le premier smartphone compatible avec les réseaux de 5e génération au monde, entre le 5 et le 10 avril.