Photo : YONHAP News

Sur fond d’un bras de fer tendu entre Pyongyang et Washington au sujet de la dénucléarisation, les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe se retrouvent aujourd’hui en Russie.Lee Do-hoon et Igor Morgulov doivent échanger sur la situation dans la péninsule après les retrouvailles de Hanoï entre les dirigeants nord-coréen et américain ainsi que sur les moyens de coopération entre Séoul et Moscou pour un désarmement nucléaire complet de la Corée du Nord.L’enjeu de cette nouvelle réunion est considérable, puisqu’elle a lieu après les récents déplacements en Russie de plusieurs hauts responsables du régime de Kim Jong-un.La semaine dernière, une délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Im Chon-il a été reçue par Morgulov. Juste avant leur voyage, le ministre des Relations économiques extérieures Kim Yong-jae et un haut responsable du Parti des travailleurs ont visité le pays.Par ailleurs, une délégation de sénateurs russes est en voyage dans la capitale nord-coréenne depuis samedi.