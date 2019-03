Lee Nak-yon demande la coopération de Tripoli pour la libération de l’otage sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon a reçu hier le ministre libyen des Affaires étrangères Mohamed Taha Siala, en voyage à Séoul. L’occasion pour lui de saluer et demander aussi les efforts du gouvernement de Tripoli pour libérer l’otage sud-coréen retenu dans le pays d’Afrique du Nord. Le chef de la diplomatie libyenne a assuré que son pays souhaitait le faire relâcher au plus vite.Les faits remontent au 6 juillet 2018. Un groupe armé a enlevé un sud-Coréen et trois Philippins dans l’ouest de la Libye.Lee a aussi exprimé son souhait de voir les entreprises du pays du Matin clair prendre part à la reconstruction de la Libye, évoquant le fait que dans le passé, elles ont participé à la construction des infrastructures du pays. Selon lui, Séoul est prêt à apporter son entière coopération diplomatique et économique à Tripoli, dès que son ressortissant sera libéré.Siala lui a alors demandé de faire en sorte que les entreprises sud-coréennes soient présentes dans différents projets de son pays, allant des transports à la communication. Et de souhaiter aussi que la Libye contribue à la stabilisation de l’offre et de la demande en énergie du pays du Matin clair.