Séoul veut se préparer à l’éventuelle reprise des projets intercoréens de Gaeseong et des monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a présenté hier à l'Assemblée nationale ses principaux projets à mener cette année. Il a alors reconfirmé qu’il continuerait à se préparer à l’éventuelle reprise de la coopération avec la Corée du Nord, et ce dans la mesure où les sanctions internationales à l’encontre de celle-ci le permettent.Il s’agit plus précisément de la réouverture du site industriel intercoréen de Gaeseong et des circuits touristiques de sud-Coréens aux monts Geumgang, tous deux au nord du 38e parallèle, de la reconnexion des réseaux ferroviaires et routiers des deux pays et de leur rapprochement sportif. Sans oublier les questions humanitaires, comme les réunions de familles séparées par la guerre ou encore le dossier des prisonniers de guerre et des sud-Coréens détenus par le pays communiste.En ce qui concerne les droits humains dans le nord de la péninsule, le ministère a annoncé envisager de coopérer au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies pour améliorer plus particulièrement la situation des personnes handicapées, des femmes et des enfants.On a par ailleurs appris que le ministère appelle à l’aide internationale au Nord, en proie à de graves difficultés économiques dues aux sanctions onusiennes à son encontre.A en croire le ministère, l’an dernier, les échanges commerciaux entre le royaume ermite et son protecteur chinois ont chuté de 50,8 % par rapport à 2017. En janvier, ils ont baissé de 8,4 % sur un an.