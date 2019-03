L'équipe de démonstration de taekwondo de Kukkiwon, vice-champion d'un télé-crochet américain

Photo : YONHAP News

Lors de la finale du télé-crochet américain « The World's Best », l'équipe de démonstration de taekwondo de Kukkiwon a remporté la deuxième place derrière Lydian Nadhaswaram, un jeune pianiste indien âgé de 13 ans. Le dernier épisode de cette émission a été diffusé mercredi, heure locale, sur CBS aux Etats-Unis.Dans ce « talent show », trois experts américains et 50 experts internationaux évaluent les spectacles, et leurs points accordés à parts égales sont ensuite additionnés pour un total de 100 points.Les praticiens de l’art martial coréen ont fait une entrée fracassante au premier round en obtenant 99 points. Lors de la finale, ils ont devancé l’enfant indien d’un point en obtenant 50 points du jury américain. Pourtant, les sud-Coréens ont dû se contenter de la deuxième marche du podium en extirpant 13 points du jury international contre 37 points destinés à leur concurrent. Grâce à cette victoire, ce dernier a empoché un million de dollars.