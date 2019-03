Le bureau de liaison sud-coréen de la FAO ouvre ses portes en mai

Photo : YONHAP News

La FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ouvrira en mai son bureau de partenariat et de liaison en Corée du Sud. Le gouvernement de Séoul et le directeur général de l'organisation Jose Graziano da Silva ont passé un accord en ce sens hier, à Rome, où se situe son siège.La principale mission de la représentation sud-coréenne consistera à communiquer avec la FAO et à mener des projets de coopération conjointe pour lutter pour la sécurité alimentaire et contre la pauvreté. Elle œuvrera aussi à transférer son expérience et ses technologies aux pays en voie de développement.Le ministère sud-coréen de l’Agriculture espère que l’ouverture du bureau permettra au pays de prendre une place plus importante sur la scène internationale et de créer des emplois.