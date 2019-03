Département d’Etat américain : Kia Motors, un bon exemple d’investissement aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a publié hier sur Twitter une photo montrant le déplacement de son ambassadeur à Séoul dans l’usine de Kia Motors située dans l’Etat de Géorgie, tout en qualifiant le site de bon exemple d’investissement aux USA.Le ministère américain y a aussi expliqué que l’usine du deuxième constructeur automobile sud-coréen était capable de fabriquer 340 000 véhicules par an et qu’elle faisait travailler environ 2 700 ouvriers.La visite de Harry Harris est intervenue alors que Donald Trump continue de faire pression sur General Motors. En novembre dernier, le premier constructeur des Etats-Unis a lancé une restructuration massive pour fermer cinq usines en Amérique du Nord. Dans le cadre de ce plan, il a récemment cessé ses activités dans l’Ohio. Le locataire de la Maison blanche l’exhorte à les reprendre.Le représentant sud-coréen à Washington Cho Yoon-je s’est lui aussi rendu à l’usine de Kia avec Harris. Après cette visite, il a écrit sur son compte Facebook que le constructeur sud-coréen avait réanimé la ville abritant son usine et que ses habitants étaient maintenant fiers d’y travailler.