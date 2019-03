Les ouvriers nord-coréens en Namibie ont tous été rapatriés, selon RFA

Photo : YONHAP News

La Namibie a rapatrié tous les travailleurs nord-coréens présents dans le pays, en application des deux résolutions de sanctions onusiennes contre Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).Ces textes, adoptés en septembre et en décembre 2017, imposent à tous les pays membres des Nations unies de ne pas renouveler le contrat des ouvriers nord-coréens qu’ils engagent, de ne pas leur émettre de permis de travail et de les faire quitter le territoire d’ici la fin de l’année.Selon la radio américaine, le gouvernement de Windhoek n’a pourtant pas fait connaître le nombre de travailleurs originaires du pays communiste, ni la date de leur départ.Ils auraient travaillé pour la société nord-coréenne Mansudae Overseas Projects, qui fabrique des statues et des monuments commémoratifs. En février 2018, le gouvernement namibien avait soumis à l’Onu un rapport sur les ventes des actifs de l’entreprise nord-coréenne.