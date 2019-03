« Burning Sun » : le ministre de l’Intérieur présente ses excuses pour l’implication présumée de policiers

Photo : YONHAP News

On revient sur le scandale tentaculaire du club « Burning Sun » mêlant sexe, drogue, corruption et évasion fiscale. Des vedettes de la k-pop en sont au cœur. Mais certains policiers y sont eux aussi embourbés.Aujourd’hui, le ministre concerné par le dossier, celui de l’Intérieur Kim Boo-kyum, a présenté des excuses publiques à la nation lors d’un briefing organisé avec le ministre de la Justice Park Sang-ki.Kim a alors montré sa détermination à faire en sorte que toute la lumière soit faite sur les soupçons de collusion entre des policiers et ceux qui sont à l’origine de l’affaire.Pour sa part, Park a officiellement annoncé que le délai des activités de la commission du Parquet en charge de revoir les gros scandales passés serait prolongé de deux mois, jusqu’à la fin mai. Avec pour but de passer au peigne fin trois affaires retentissantes, sur lesquelles les enquêtes ont pourtant été menées sans transparence.Elles concernent notamment le suicide de la jeune comédienne Jang Ja-yeon, qui s’est donné la mort en 2009 après avoir laissé une note dans laquelle elle confiait avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnalités publiques. Mais aussi les « pots de vin sexuels » que Kim Hak-ui, un ancien vice-ministre de la Justice de Park Geun-hye, est soupçonné d’avoir perçus avant sa nomination en 2013.