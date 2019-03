Corée du Nord : Washington maintient en parallèle les sanctions et l’engagement diplomatique

Photo : KBS News

Les négociations Washington-Pyongyang sur la dénucléarisation sont dans l’impasse après le second sommet des deux pays. Pourtant, le ballet diplomatique américain s’accélère.Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo continue d’exhorter Kim Jong-un à tenir son engagement de renoncer à tous les programmes atomiques de son pays.Dans une interview qu’il a accordée à des médias locaux lors de son déplacement dans le Kansas lundi, le chef de la diplomatie a parlé cette fois d’une profonde méfiance entre son pays et l’Etat communiste. Et d’ajouter que Washington applique à ce dernier les sanctions les plus musclées et qu’il poursuit en même temps son engagement diplomatique.L’administration Trump a par ailleurs dépêché en Europe son représentant spécial pour la Corée du Nord. Steve Biegun rencontrera ses interlocuteurs britannique, français et allemand pour se concerter avec eux sur les mesures à maintenir pour une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée du Nord.De son côté, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a affirmé que si la Corée du Nord recommençait à tester ses armes atomiques et balistiques, cela « aurait un grand impact » sur son président. John Bolton a tenu ces propos dans une interview avec Fox News. Des propos interprétés comme une mise en garde envers le royaume ermite.