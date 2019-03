Séoul et Moscou s’engagent à travailler ensemble pour faire avancer le dialogue nord-coréano-américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie sont convenues de travailler en étroite coopération afin de faire avancer les négociations Pyongyang-Washington, et ce pour dénucléariser la péninsule et y instaurer la paix.Cet accord est intervenu entre le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon et son homologue russe Igor Morgulov. Les deux hommes se sont retrouvés hier à Saint-Pétersbourg pour la première fois en trois mois. Leurs précédentes discussions avaient été menées en décembre à Séoul.Hier, dans la ville russe, ils ont échangé pendant plus de quatre heures sur les résultats du sommet à Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un ainsi que sur la récente situation dans la péninsule.Un responsable sud-coréen présent à leurs discussions a déclaré aux journalistes que Morgulov avait partagé de nombreuses informations sur la situation au nord du 38e parallèle. Des informations qui pourraient être substantielles, au regard des récents contacts fréquents entre de hauts responsables russes et nord-coréens. La Corée du Sud les partagerait alors avec les USA, tandis que la Russie transmettrait au régime de Kim Jong-un la position de Séoul et de Washington.Aujourd’hui, l’émissaire sud-coréen doit s’envoler pour Bruxelles. Il s’exprimera devant le comité politique et de sécurité de l’Union européenne.