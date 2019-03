Washington continue d’appeler Pyongyang à abandonner toutes ses armes de destruction massive

Photo : YONHAP News

Une nouvelle passe d’armes a opposé la Corée du Nord aux Etats-Unis lors d’une conférence sur le désarmement, hier à Genève.La secrétaire d'Etat américaine adjointe en charge du désarmement Yleem Poblete a enjoint le régime de Kim Jong-un à abandonner toutes ses armes de destruction massive et son programme balistique, martelant que c’est le seul moyen pour lui d’obtenir la sécurité et la prospérité. Elle a également exhorté tous les pays qui collaborent militairement avec le Nord à suspendre ces échanges. Il s’agit de violations indiscutables des résolutions du Conseil de sécurité, selon elle.De son côté, le conseiller du Bureau de représentation nord-coréen à Genève a rétorqué que le maintien de toutes les sanctions contre son pays, en dépit de l’arrêt des tests atomiques et balistiques depuis 15 mois, ne pouvait être justifié. Ju Yong-chol a aussi affirmé que les dossiers concernant les deux pays devraient être réglés un par un afin d’instaurer la confiance mutuelle.