La Corée du Sud ouvrira un consulat à Da Nang et une ambassade en Lettonie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud mettra sur pied un consulat général à Da Nang et une ambassade en Lettonie. Des mesures qui font partie de la révision de la loi sur la restructuration du ministère des Affaires étrangères, votée hier en conseil des ministres.La ville vietnamienne est une destination prisée des sud-Coréens à tel point que près d’un million la visitent par an. Le ministère souhaite alors que l’ouverture de cette institution gouvernementale renforce la sécurité et défende l’intérêt des touristes sud-coréens.Quant à l’ambassade en Lettonie, elle a pour but de diversifier la diplomatie et de mieux protéger les ressortissants du pays du Matin clair. Il s’agira du premier établissement de ce type dans les pays baltes.Selon le texte amendé, le ministère recrutera 13 officiels supplémentaires pour ses ambassades au Laos et en Angleterre. Il renforcera également son propre effectif en vue de mener à bien la « nouvelle politique du Sud » du président Moon Jae-in.