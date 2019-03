Séoul, 7e ville la plus chère au monde selon une étude britannique

Photo : YONHAP News

D’après l’étude du cabinet britannique Economist Intelligence Unit (EIU), Séoul est la septième ville dont le coût de la vie est le plus cher au monde, à égalité avec New York et Copenhague. C’est un cran en moins par rapport à l’an dernier.Portant sur un total de 133 villes recensées, l’enquête a comparé le prix de 160 marchandises et services, y compris l’alimentation, les vêtements, les logements, les transports et les frais de scolarisation.Dans la capitale sud-coréenne, le prix du pain est le plus élevé parmi les dix premières villes du classement général, avec 15,59 dollars par kilo. Quant aux costumes pour hommes, ils arrivent deuxièmes derrière New York avec 2 074 dollars. Par contre, la métropole fait partie des moins chères pour la coupe de cheveux.En tête du classement viennent Paris, Hong Kong et Singapour. A l’autre bout, on retrouve Caracas au Venezuela qui souffre d’une pénurie de biens de première nécessité du fait de l’instabilité politique.