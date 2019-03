Les sculptures de pierre « Muninseok » rapatriées en Corée du Sud après 36 ans

Photo : KBS News

Une paire de « Muninseok », une sculpture de pierre à forme humaine datée de la fin du 16e au début du 17e siècle, sera restituée le mois prochain au pays du Matin clair.Ces gardiens de tombe ont été achetés en 1983 par un homme d’affaires allemand dans une brocanterie à Insadong, à Séoul, avant d’être revendus quatre ans plus tard au musée de Rothenbaum, à Hambourg. Ce dernier a récemment découvert que ces biens avaient été acheminés de manière illégale, et a décidé de les rapatrier sur accord du gouvernement et de la municipalité.Il y a de quoi s’étonner, car il est rare qu’un Etat prenne l’initiative de restituer des œuvres historiques à leur pays d’origine. A ce jour, on recense 173 000 biens issus du patrimoine culturel sud-coréen détenus par des musées à l’étranger.Ces statues seront dévoilées au public en avril prochain au musée folklorique national de Corée.