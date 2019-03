Mondial féminin 2023 : la Corée du Sud manifeste son intérêt pour une organisation avec le Nord

Photo : YONHAP News

L’association sud-coréenne de football (KFA) a présenté à la FIFA une lettre d’intention pour accueillir la Coupe du monde féminine de football en 2023. Un premier pas vers son organisation conjointe avec la Corée du Nord.Dans un communiqué publié hier, la plus haute instance du football mondial a annoncé que les fédérations de football d’un total de neuf pays, dont la KFA, avaient fait part de leur intention de postuler. Elles avaient jusqu’à vendredi dernier pour la notifier. La FIFA a précisé que l’association sud-coréenne souhaitait organiser la compétition avec son homologue du Nord.Un responsable de la KFA a confirmé cette information. Et d’ajouter que son association avait demandé en même temps la coopération de la Fédération internationale de football dans les futures consultations.Les huit autres pays prétendants sont l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.L’organisation intercoréenne de l’événement avait été initialement proposée à la Corée du Sud par le président de la FIFA Gianni Infantino.Les nations intéressées ont jusqu’au 16 avril pour déposer une candidature en bonne et due forme. La FIFA effectuera son choix final en mars 2020. La KFA attend maintenant que le Nord manifeste sa position.