Deux exploitants en lice pour de nouvelles boutiques hors taxes à l’aéroport d’Incheon

Photo : YONHAP News

A environ deux mois de l’ouverture des premières boutiques hors taxes dans les terminaux d’arrivée de l’aéroport international d’Incheon, les autorités de ce dernier ont présélectionné deux exploitants. Leur nom a été dévoilé hier. Il s’agit de SM Duty Free et Entas Duty Free. Une décision prise sur la base de leurs dossiers de candidature.Il revient désormais à l’Administration des douanes de procéder au choix final. Elle a jusqu’à fin mars ou début avril pour le faire.Deux magasins seront ouverts au premier terminal d’arrivée et un seul au second. Ils pourront proposer une vaste gamme d’articles, allant de la parfumerie aux alcools. Mais la vente de tabac et de produits faisant l’objet de quarantaine sera restreinte.