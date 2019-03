La propagande nord-coréenne dénonce les exercices militaires du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé de mettre fin à leurs exercices militaires conjoints de grande envergure. Des exercices qui provoquaient habituellement l’ire de Pyongyang.Du coup, les deux alliés ont effectué du 4 au 12 mars un exercice restreint baptisé « Dongmaeng 19-1 » en remplacement de leur manœuvre annuelle « Key Resolve ». Et l’armée sud-coréenne mènera, cette fois toute seule, les opérations « Ssangyong » et « Ulchi Taegeuk » en avril et en mai respectivement.La Corée du Nord continue tout de même de les dénoncer. Dans un article posté aujourd’hui par un individu sur le site gouvernemental « Uriminzokkiri », il les qualifie de « jeux de guerre dangereux » exacerbant les tensions et portant atteinte aux relations intercoréennes.Un autre site de propagande « Meari » a lui aussi publié un article avec pour titre « Les actes de provocation militaire qui violent les accords intercoréens ». Pyongyang y met en garde Séoul contre « les conséquences négatives de la confrontation militaire ».