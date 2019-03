La centrale géothermique à l’origine du séisme de Pohang en 2017

Photo : YONHAP News

Le 15 novembre 2017, un séisme de magnitude de 5,4 s’était produit à environ 9 km au nord de Pohang, dans le sud-est du pays. Après ce rare tremblement de terre, un débat a été lancé sur son origine. Certains ont alors montré du doigt une centrale géothermique située proche de son épicentre.Le gouvernement a créé plus tard une équipe d’experts sud-coréens et étrangers chargée de déterminer les causes possibles. Après une année de recherche, elle en a dévoilé aujourd’hui les résultats. Selon ces experts, c’est bien la centrale en question qui a provoqué les secousses. Ils ont précisé avoir conclu que l’eau injectée dans des forages pour produire de l’électricité aurait provoqué les failles.Cette conclusion a immédiatement fait réagir l’opinion. La centrale et le gouvernement sont désormais sur la sellette.Le gouvernement a alors affirmé prendre acte de la conclusion des experts. Il a aussi exprimé ses profonds regrets aux habitants de Pohang touchés par le séisme, qui a fait un blessé grave et 117 autres légers. Ses dégâts matériels se sont élevés à environ 85 milliards de wons, soit 66 millions d’euros.L’exécutif a annoncé en même temps qu’il allait suspendre définitivement la production de la centrale de Pohang.