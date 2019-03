Scandale sexuel : l’enrôlement militaire de Seungri reporté

Photo : YONHAP News

L’enquête sur le scandale sexuel qui entoure Seungri fait son chemin. Le chanteur de k-pop, soupçonné de proxénétisme, a vu son enrôlement militaire prévu dans cinq jours, retardé de trois mois, à sa demande. Ce qui permettra à la police de poursuivre les investigations sur lui.A propos de son ami proche, le chanteur Jung Joon-young, la Cour du district central de Séoul examinera demain son mandat d’arrêt. Pour rappel, il a été accusé d’avoir filmé ses rapports sexuels à l’insu de ses partenaires et d’avoir partagé les vidéos avec ses proches.Or, cette affaire ne se limite pas aux vedettes incriminées mais s’étend jusqu’aux forces de l'ordre. Un haut responsable de la police dénommé Yoon est soupçonné d’être au cœur de la connivence entre l’institution et le groupe d’amis de ces célébrités. L’enquête sur ce fonctionnaire s’accélère avec la demande d'un mandat de perquisition sur son historique de téléphone et ses comptes bancaires.