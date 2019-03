SK Innovation lance les travaux de sa première usine de batteries aux Etats-Unis

Photo : KBS News

L’entreprise sud-coréenne SK Innovation a lancé hier les travaux de construction de sa première usine de batteries pour véhicules électriques aux Etats-Unis. Une usine qui est établie dans l’Etat de Géorgie.Une cérémonie de pose de la première pierre a été organisée sur place en présence du PDG adjoint du groupe SK, sa maison-mère, Chey Jae-won, et du secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross.Lors de sa prise de parole, Chey a annoncé que la filiale énergie et chimie du troisième conglomérat du pays construisait des usines de même type en Asie et en Europe aussi. Il a assuré que les véhicules utilisant les batteries de ces établissements seraient respectueux de l’environnement.Le secrétaire américain a lui aussi prononcé un discours. Ross a alors souligné que les investissements du groupe sud-coréen illustraient bien les relations d’amitié et d’alliance entre Séoul et Washington, qui ont duré 70 ans.Une fois les travaux terminés, l’usine pourrait embaucher pas moins de 2 000 personnes d’ici 2022. Elle sera dotée d'une capacité de production annuelle de 20 GWh à l’horizon 2025.