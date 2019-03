Un senior sur dix est atteint de démence en Corée du Sud

Parmi les seniors âgés de plus de 65 ans en Corée du Sud, 705 473 sont atteints de démence sénile, c’est-à-dire une personne sur dix. C’est ce qu’indique un rapport mené fin 2017 par l’Institut national de démence. Le chiffre devrait s’accroître pour dépasser un million en 2024, deux millions en 2039 et enfin trois millions en 2050.Un patient atteint de cette maladie nécessite 20,7 millions de wons par un pour se faire traiter, soit l’équivalent de 16 000 euros. Sur le plan national, ce coût frôle les 14 600 milliards de wons, soit 112 milliards d’euros, ce qui représente 0,8 % du PIB du pays.Les frais médicaux pour les malades âgés de plus de 65 ans s’élèvent, eux, à 3,4 millions de wons, soit environ 2 600 euros par personne. Ce qui est plutôt rassurant, c’est que le nombre de ceux qui sont diagnostiqués de manière précoce continue d’augmenter. 52,1 % des seniors de plus de 60 ans qui présentent des signes de démence sont inscrits dans un institut pour être suivis de près.