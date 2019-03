Droits humains : Washington envisage de verser 6 millions de dollars pour « améliorer la situation » en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain envisage de fournir 6 millions de dollars afin de soutenir des projets destinés à promouvoir les droits de l’Homme en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté hier la radio américaine, la Voix de l’Amérique (VOA).Plus précisément, l’équivalent du ministère des Affaires étrangères pour les Etats-Unis a lancé un appel d’offres afin de sélectionner des associations ou des institutions américaines et de pays tiers qui bénéficieront d'un total de 5 millions de dollars. Le million restant sera versé pour collecter des informations sur ce dossier et enregistrer des cas de violation des droits humains dans le pays communiste.Selon le département d’Etat, les entités qui receveront cette subvention devront notamment mener des activités telles que la production et la diffusion d’émissions de radio destinées aux nord-Coréens, la création de banques de données en ligne sur les camps de détention au Nord ainsi que la publication de rapports sur ce sujet.