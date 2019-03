L’administration Trump discute de la suite à donner à l’éventualité d’un tir nord-coréen

Photo : KBS News

L’administration de Donald Trump discute discrètement de la réponse à donner dans le cas où la Corée du Nord décide de lancer un satellite. C’est ce qu’a rapporté mardi CNN.Selon la télévision américaine, un éventuel tir engendrerait pour le gouvernement américain un nouveau dilemme aux grands enjeux. D’autant que le ton continue de monter entre les deux pays après l’échec de leur second sommet le mois dernier à Hanoï. Trump sera alors obligé de choisir entre une ligne dure risquant de menacer les négociations nucléaires avec Pyongyang et une approche diplomatique et progressive.Par ailleurs, des responsables américains ont affirmé que Washington continuait de surveiller le pays communiste par satellite et radar, mais que pour le moment, aucune information ne permettait de connaître exactement les prochaines actions de Pyongyang. Ils ont tout de même reconnu que celui-ci pourrait lancer un satellite, un regain d’activité ayant récemment été observé sur son site de lancement de Sohae à Tongchang-ri.